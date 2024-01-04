رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة المصري والإسماعيلي في الدوري

أعلن الإعلامي مجدي عبد الغني عن عقوبات رابطة الأندية على مشجعي مباراة المصري والإسماعيلي.

وكتب مجدي عبد الغني عبر حسابة بموقع فيسبوك: 1️⃣ حرمان عدد 474 مشجع لـ المصري و153 مشجع لـ الإسماعيلي من حضور 6 مباريات

2️⃣ توقيع غرامة مالية 100 ألف جنيهًا على كل نادي

3️⃣ إلزام المصري والإسماعيلي بقيمة ما تم إتلافه في ستاد برج العرب

4️⃣ منع بعض الجماهير المرصودة بطاقتهم من دخول أي ستاد لمدة 3 سنوات

وكانت مباراة المصري والإسماعيلي شهدت اشتباكات بالكراسي بين جماهير الفريقين في مدرجات استاد برج العرب قبل أن تتدخل قوات الأمن للسيطرة على الموقف.