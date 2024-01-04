صحف عبرية: يجب وقف الحرب على غزة من أجل مصلحة إسرائيل أولًا

كشفت صحيفة هآرتس العبرية أن الإسرائيليين يعانون من تدهور في خدمات الصحة العقلية، ونظام تعليم فاشل، والتدهور الاقتصادي، وانهيار الشركات، وحوادث الأسلحة المثيرة للقلق، وارتفاع معدلات الجريمة.

وأضافت هآرتس أنه “حتى لو لم يعارض معظم الإسرائيليين الحرب من أجل سكان غزة، فمن الأفضل أن يبدأوا في النظر إلى الخسائر الفادحة التي تلحقها بحياتهم."

وأوضحت الصحيفة في تقريرها أنه يجب علي الإسرائيليين أن يوقفوا الحرب على غزة من أجل مصلحتهم أولًا نظرًا للأضرار التي لحقت بالاحتلال الإسرائيلي اقتصاديا واجتماعيا وسياسيًا منذ السابع من أكتوبر الماضي.