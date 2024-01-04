مصطفى بكري: التضخم الدولي تنعكس أوضاعه على الاقتصاد المصري

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أنه يجب على الحكومة تقدير احتياجات المواطن الأساسية، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه الحكومة بحماية المواطنين محدودي الدخل.

وقال مصطفى بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن هناك تحديات كبرى تواجه الدولة المصرية، وهي الأوضاع العالمية نتيجة جائحة كورونا، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، والتي كان لها تبعات على الاقتصاد العالمي وليس مصر فقط.

تنعكس أوضاعه على مصر

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أن الشعب المصري يدرك حجم التحديات التي تواجه مصر، مؤكدا أن معدل النمو كان مرتفعا قبل أزمة كورونا، ولكن التضخم الدولي تنعكس أوضاعه على الاقتصاد المصري.