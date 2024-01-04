أبريل اللي جاي .. مصطفى بكري يعلن خبرا سارا على الهواء

أكد الإعلامي مصطفى بكري، أن هناك أطروحات جديدة لحل مشكلة الدولار الفترة القادمة، مشيرا إلى أن ايرادات العام المالي 2024 ستتأثر نتيجة الأحداث الراهنة.

وقال بكري، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أنه قريبا سيكون هناك طروحات لا تمس الأمن القومي قيمتها 101 مليار دولار، مؤكدا أنه سيكون هناك إنفراجة كبرى ستحدث قبل شهر أبريل القادم.

توجيه سعر الصرف

وتابع مقدم برنامج “حقائق وأسرار”، أنه سيكون هناك تخارج لجهات سيادية كبيرة من العديد من المشروعات، مؤكدا أن البنك المركزي تعهد بتوجيه سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية.