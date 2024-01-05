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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخبار الفن..طرح البرومو الأول لمسلسل جولة أخيرة..عملية تكميم ولا ريجيم .. إلهام شاهين تكشف سبب نحافتها

صدى البلد

نشر قسم الفن عددا من الأخبار الهامة على مدار الساعات الماضية نستعرضها من خلال السطور التالية..

 

أحمد السقا ملاكم .. طرح البرومو الأول لمسلسل جولة أخيرة| فيديو


طرحت شركة الصباح إخوان، التيزر الرسمى الاول لمسلسل جولة أخيرة عبر صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا.

 

أخفت زواجها.. أسرار سيمون مع عمرو الليثي في واحد من الناس

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس بمناسبة عيد الميلاد المجيد في العاشرة مساء الأحد المقبل ، يستضيف الإعلامي  عمرو الليثي الفنانة والمطربة سيمون ، والتي تتحدث عن أسباب غيابها عن الفن والغناء وأسباب عودتها ، كما تتحدث عن بدايتها الفنية ورغبتها ان تكون مطربة أوبرا ، وتجربتها مع الهضبة عمرو دياب ، واسباب تسميتها سيمون.

 

قبل مشاركته بـ"كاسيت 90".. ماذا قال مدحت صالح حول غيابه عن حفلات السعودية؟

يشارك الفنان مدحت صالح اليوم في حفل كاسيت 90، المفترض إقامته على مسرح أبو بكر سالم بالرياض.

 

سبب غياب العرض السوداني آيس دريم عن مهرجان المسرح العربي

تعذر مشاركة العرض السوداني "آيس دريم" تأليف وإخراج وليد عمر بابكر محمد (الألفي)، في
الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي.

 

عملية تكميم ولا ريجيم .. إلهام شاهين تكشف سبب نحافتها | صور

كشفت الفنانة إلهام شاهين سبب تألقها خلال الفترة الأخيرة،  ونحافتها الملحوظة من خلال منشور على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

احمد السقا اخبار الفن الإعلامي عمرو الليثي الهضبة عمرو دياب الدورة الرابعة عشرة

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