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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

عملية تكميم ولا ريجيم .. إلهام شاهين تكشف سبب نحافتها | صور

إلهام شاهين
إلهام شاهين

كشفت الفنانة إلهام شاهين سبب تألقها خلال الفترة الأخيرة،  ونحافتها الملحوظة من خلال منشور على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير إنستجرام.

وأكدت إلهام شاهين أن السر وراء نحافتها ورشاقتها في الدكتورة جيهان التى تعطيها روشتة للحفاظ على وزنها قائلة: يسألونى عن سر جمالى ورشاقتى .. الحقيقة السر عند صديقتي الغالية جدا جدا دكتورة جيهان التى تهتم بى و تنصحني دائما و تعطيني روشتة الجمال و تجعلنى أكثر بهجه و تفاؤل، شكرا لأجمل دكتورة و صديقة.

إلهام شاهين تحتفل بخطوبة ابن شقيقها

 

شاركت الفنانة الهام شاهين ، جمهورها عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات انستجرام مجموعه من الصور لحفل خطوبة ابن شقيقها محمود شاهين.

 

وظهرت خطيبة ابن شقيق الهام شاهين ، بإطلالة بسيطة ومميزة خطفت بها الأنظار مرتدية فستان  قصير فوق الركبة ونسقت معه حذاء باللون الجولد.

وكتبت الهام شاهين: أجمل حاجة حصلت فى أول يوم فى السنة الجديدة.. خطوبة ابني وحبيبي وأجدع شخصية فى عائلة شاهين، محمود شاهين على البنوتة الحلوة مها".

الفنانة إلهام شاهين إلهام شاهين السر وراء نحافة إلهام شاهين

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