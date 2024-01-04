سبب غياب العرض السوداني آيس دريم عن مهرجان المسرح العربي

تعذر مشاركة العرض السوداني "آيس دريم" تأليف وإخراج وليد عمر بابكر محمد (الألفي)، في

الدورة الرابعة عشرة من مهرجان المسرح العربي.

وكشف القائمون على العرض وصناعه عن الاسباب في مؤتمر صحفي اقيم اليوم وأكدوا ان الامر يرجع لظروف الشتات التي يعيشها الفريق.



الدورة الـ14 من مهرجان المسرح العربي تعد أكبر دورة في تاريخ المهرجان، حيث تمتد على مدار تسعة أيام، وستشهد أكبر مؤتمر فكري بمشاركة 136 فنانا وباحثا، وحوالي 600 مسرحي عربي من مختلف أنحاء العالم يشاركون في المهرجان، و21 دولة عربية ممثلة في المهرجان ومسرحيو جيبوتي والصومال لأول مرة في المهرجان، وهناك 20 كتاباً جديداً حول المسرح العراقي من إصدارات الهيئة العربية للمسرح في إطار المهرجان.





يقدم المهرجان ستة وثمانون فناناً عراقيا عملاً فنياً أعدته الجهات العراقية الشريكة بعنوان (مقامات الحب والسلام)، والفنانة اللبنانية نضال الأشقر تكتب وتلقي رسالة اليوم العربي للمسرح في العاشر من يناير 2024 خلال حفل الافتتاح، كما سيتم تكريم ثلاثة وعشرين مبدعة ومبدعاً من القامات المسرحية العراقية في حفل الافتتاح.