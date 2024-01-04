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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

أخفت زواجها.. أسرار سيمون مع عمرو الليثي في واحد من الناس

صدى البلد

في حلقة خاصة من برنامج واحد من الناس بمناسبة عيد الميلاد المجيد في العاشرة مساء الأحد المقبل ، يستضيف الإعلامي  عمرو الليثي الفنانة والمطربة سيمون ، والتي تتحدث عن أسباب غيابها عن الفن والغناء وأسباب عودتها ، كما تتحدث عن بدايتها الفنية ورغبتها ان تكون مطربة أوبرا ، وتجربتها مع الهضبة عمرو دياب ، واسباب تسميتها سيمون

كما تتحدث عن حياتها الخاصة وزوجها ولماذا اخفت خبر زواجها ، وايضاً علاقتها بوالدها ووالدتها واخيها ، ولأول مرة تتحدث عن انكسارها بعد وفاة والدها ووالدتها.

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كما تتحدث عن بدايتها الغنائية بالجامعة واول البوم واول اغنية لها ، والدويتو مع حميد الشاعري واغنية بتكلم جد ، وايضا علاقتها بسيدة الشاشة العربية وعودتها للفن من خلال مسلسل بين السرايات

كما تناول الحلقة الحديث عن تجربتها الرائعة مع محمد صبحي بالمسرح ومشاركتها بمسرحية لعبة الست وسكة السلامة وكارمن

وتقدم خلال الحلقة عدد من الأغاني منها ايتها الروح الفرفوشة النعنوشة البشبوشة احضري فورا في الحال ، ماشية وساعتي مش مضبوطة ، طنش تعيش ، خاف مني

انتظرونا  وحوار الاعترافات الفنية والانسانية مع عمرو  الليثي علي شاشة الحياة

الإعلامي عمرو الليثي الهضبة عمرو دياب المطربة سيمون برنامج واحد من الناس حميد الشاعرى سيدة الشاشة العربية عيد الميلاد المجيد

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