غرفة التطوير العقاري: البرلمان لم يتلق مشروع قانون بالإيجارات القديمة للشقق

قال المهندس طارق شكرى رئيس غرفة التطوير العقارى، باتحاد الصناعات، إن قانون الإيجارات القديمة بالنسبة للوحدات السكينة قائم كما هو لم يتغير.



وأوضح طارق شكرى خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "90 دقيقة"، المذاع عبر قناة "المحور"، القانون يتعلق فقط بالأشخاص الاعتبارية وليس الأشخاص العادية.

الكيانات الاعتبارية

وتابع رئيس غرفة التطوير العقارى، أن الكيانات الاعتبارية التى حددها القانون أغلبها كيانات حكومية.

وأشار رئيس غرفة التطوير العقارى إلى أن الحكومة لم تقدم أي قانون لمجلس النواب خاص بالأشخاص العادية، معقبا: "لا يوجد قانون ولا داعى للبلبلة".