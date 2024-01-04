الغندور يفتح النار على خبيرة الفلك بعد توقعاتها بطلاق ياسمين عبد العزيز

علق الاعلامي خالد الغندور على توقعات عالمة الفلك ليلي عبد اللطيف بشأن انفصال الفنانة ياسمين عبد العزيز عن زوجها .

وقال خالد الغندور عبرحسابة بموقع فيسبوك: موضوع مستفز، هل في علم في الدنيا بيقول كدة ،وهل مسموح نستضيف ناس بتوقع الغيب.

يذكر ان نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز، مقطع فيديو قصيرا لها عبر حسابها الرسمي عبر تطبيق إنستجرام، لإحدى خبيرات الفلك مع الإعلامي اللبناني نيشان.

وظهرت خبيرة الفلك، وهي تتنبأ بخبر طلاق ياسمين عبد العزيز من أحمد العوضي في عام 2024 أو 2025، لترد عليها ياسمين قائلة « يا ساتر يارب .. بلاش انتي يا ليلي».