أحلامي بقت حقيقة.. محمد إمام يعلن عن مفاجأة 2024 لجمهوره

أعلن الفنان محمد إمام عن عمل قادم يجمعه بالمخرج شريف عرفة عبر حسابه بموقع انستجرام.

ونشر محمد إمام صورة برفقة شريف عرفة وعلق قائلا : لما احلامك تبقى حقيقة ، استنوني لأول مرة مع المخرج الكبير #شريف_عرفة ،فيلم #اللعب_مع_العيال، مفاجأة ٢٠٢٤ إن شاء الله .

وشهد الموسم الحالي منافسة قوية بين عدد من الأفلام السينمائية منها “العميل صفر"، و"وش فى وش"، و"فوي فوي فوي" و “بلوموندو”، ، كما عرض مؤخرا فيلما شماريخ وأبو نسب.

وبلغ إجمالي إيرادات الأفلام في شباك التذاكر أمس، الثلاثاء، 1.499.336 جنيها وذلك حسبما كشف الموزع السينمائي محمود الدفراوى.

أبو نسب

حقق فيلم أبو نسب من بطولة محمد عادل إمام ايرادات بلغت قيمتها 1.042.195 جنيها لتصدر القائمة ويحتل المركز الأول.

"أبو نسب" بطولة محمد إمام، ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى "جحيم فى الهند" عام 2016 و"ليلة هنا وسرور" عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.