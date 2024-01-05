محمد بركات يشيد بعقوبات جماهير المصري والإسماعيلي

انتقد الإعلامي محمد بركات أعمال الشغب الجماهيري خلال مباراة المصري والإسماعيلي، والتي جمعتهما مساء الاثنين الماضي، في إطار منافسات الجولة الـ 11 من بطولة دوري نايل 2023/2024.



وقال محمد بركات في برنامج الريمونتادا، المذاع عبر فضائية "المحور": "ما حدث من جماهير المصري والإسماعيلي في مدرجات استاد برج العرب مرفوض نهائيًا".



وتابع: " قرار رابطة الأندية بالعقوبات جاء سريعًا، وكان لابد من محاسبة المتسببين في الاشتباكات، ولن نعودة لنقطة الصفر مرة آخرى".



وأضاف: "بعض الجماهير عندما يتم معاقبتها تعترض على القرارت، ولكنهم لا يلتفتون لحجم الأخطاء التي تسببوا فيها، ولابد من محاسبة من يخطئ حتى نستمر في التقدم ونساعد في زيادة عدد الجماهير".



واختتم: " الجماهير تقدم الدعم لأنديتهم خلال المباريات ولكن يجب أن لا يتسببوا في إحداث أي تلفيات في المدرج، فهذا فعل خاطئ ويستحق العقاب".