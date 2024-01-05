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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الكبار : نسبة الأمية بمحافظة قنا  25.8%

رئيس تعليم الكبار
رئيس تعليم الكبار

تعد مشكة الأمية من أكبر المشكلات التي تواجه تنمية المجتمع المصري في الوقت الراهن؛ لما لها من آثار سلبية على مناحي الحياة، ولأن الهيئة العامة لتعليم الكبار،هى المسؤولة عن التخطيط والتنسيق والمتابعة وعقد امتحانات ،ومنح الشهادات،وفي إطار منظومة عمل الهيئة، والتزاما بمسؤولياتها القومية في تنسيق العمل بين جميع الجهات الملزمة بتنفيذ برامج محو الأمية؛ عقد عميد مهندس/رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار اجتماعا مع الجهات الشريكة بمحافظة قنا، بحضور /ياسر السمهودي مدير عام فرع الهيئة بمحافظة قنا وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والأزهر الشريف والكنيسة ومؤسسة حياة كريمة و المجلس القومي للمرأة ،ومديري المديريات بالمحافظة.

 وجه هيكل التهنئة بمناسبة بداية العام الميلادي الجديد ،ووجه التهنئة للأخوة الأقباط بمناسبة عيد الميلاد المجيد، ووجه الشكر لمعالي الوزير المحافظ اللواءا.ح طيار/أشرف الداودي لدعمه الكامل لمشروع محو الأمية بالمحافظة .ثم أوضح هيكل بأن نسبة الأمية بالمحافظة 25.8%وهذه النسبة عالية بالنسبة لمحافظة عريقة مثل محافظة قنا.وأكد هيكل بأن مشكلة الأمية مشكلة مجتمعية،ولن تحل إلا بتضافر جهود حضراتكم ؛ فلابد من تفعيل الشراكة بين جميع مؤسسات الدولة وبين هيئة تعليم الكبار.أضاف هيكل أنه من العار وجود الأمية في ظل الجمهورية الجديدة فالهيئة تمد يدها لجميع الجهات الشريكة،حتى نقضي على الأمية.

 

وصرح هيكل بأن تعليم القراءة والكتابة وحده لا يكفي لابد من تعليم حرفة  بجانب محو الأمية،وعلينا أن نساعدهم في الحصول على عمل بعد تحررهم من الأمية وتعليمهم حرفة والعمل على تسويق منتجاتهم بإقامة معارض يتم فيها بيع منتجاتهم .وأكد هيكل بأن الهيئة على أتم استعداد بتذليل أي عقبة تعوق العمل.وفي نهاية اللقاء تم طرح بعض المعوقات التي تقابل عمل الجهات الشريكة في محو الأمية،ووعد هيكل بتذل.يلها حتى تكون قنا بلا أمية.

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