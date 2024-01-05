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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة القليوبية تنظم قافلة طبية للكشف على أهالى العبور

الدكتور حموده الجزار
الدكتور حموده الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تتظيم قافلة طبية مجانية بمركز طبي الحرية ٢ بالعبور يومى الجمعة والسبت.
وتأتي القوافل بتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، وتحت إشراف الدكتور حموده الجزار وكيل الوزارة .
وتضم القافلة جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.

القليوبية مديرية الشئون الصحية قافلة طبية مجانية مركز طبي العبور

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