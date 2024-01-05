أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تتظيم قافلة طبية مجانية بمركز طبي الحرية ٢ بالعبور يومى الجمعة والسبت.
وتأتي القوافل بتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، وتحت إشراف الدكتور حموده الجزار وكيل الوزارة .
وتضم القافلة جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.
صحة القليوبية تنظم قافلة طبية للكشف على أهالى العبور
أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تتظيم قافلة طبية مجانية بمركز طبي الحرية ٢ بالعبور يومى الجمعة والسبت.