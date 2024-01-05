صحة القليوبية تنظم قافلة طبية للكشف على أهالى العبور

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالقليوبية تتظيم قافلة طبية مجانية بمركز طبي الحرية ٢ بالعبور يومى الجمعة والسبت.

وتأتي القوافل بتوجيهات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية ، وتحت إشراف الدكتور حموده الجزار وكيل الوزارة .

وتضم القافلة جميع التخصصات والكشف والعلاج والتحاليل والفحوصات بالمجان علي يد نخبة متميزة من الأطباء في جميع التخصصات.