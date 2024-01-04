وكيل صحة القليوبية يتفقد مستشفى حميات بنها للاطمئنان على سير العمل

أجرى الدكتور حمودة الجزار وكيل وزارة الصحة بالقليوبية جولة تفقدية لمتابعة سير العمل بمستشفى حميات بنها والاطمئنان على صحة المرضى.

كما شملت الجولة تفقد أسرة العناية للكبار والأطفال ، والتي تمت إضافتها للخدمة مؤخراً ، حيث تم تزويد قسم العناية المركزة للأطغال بعدد ٢ سرير ، وتزويد قسم العناية المتوسطة للكبار ب ٣ أسرة ليصل عدد أسرة العنايات للأطفال إلي ١٩ سرير مابين ١٢ رعاية مركزة ، و٧ عناية متوسطة.

وأثناء الزيارة، اطمأن وكيل الوزارة علي أحوال المرضي ووجه بسرعة تركيب الستائر بين الأسرة لمنع انتشار العدوي ولحماية خصوصية المرضي.