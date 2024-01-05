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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بوريل يغادر إلى لبنان لمحاولة تهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله

بوريل
بوريل

يغادر مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إلى لبنان اعتبارا من اليوم 5 يناير ولمدة يومين لمناقشة الوضع على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

ووقعت اشتباكات عنيفة عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله المدعوم من إيران منذ 8 أكتوبر عقب الهجوم الواسع لحركة المقاومة الفلسطينية حماس.

أشار الاتحاد الأوروبي، في بيان له، إلى أن الغرض من زيارة بوريل التأكيد على أهمية تجنب التصعيد الإقليمي.

وأضاف البيان: "سيعيد (بوريل) التأكيد على الحاجة إلى تعزيز الجهود الدبلوماسية مع القادة الإقليميين".

وبالأمس، قال وزير الدفاع في حكومة الاحتلال الإسرائيلية يوآف جالانت، للمبعوث الأمريكي الخاص إلى منطقة الشرق الأوسط عاموس هوشستين، إن هناك "نافذة زمنية قصيرة للتوصل إلى تفاهمات دبلوماسية مع حزب الله".

وأوضح وزير الدفاع الإسرائيلي للمبعوث الأمريكي أن "هناك نتيجة واحدة محتملة فقط – واقع جديد في الساحة الشمالية، سيمكن من العودة الآمنة لمواطنينا"، وفقا لما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مكتب جالانت. 

وأشار الوزير الإسرائيلي إلى أنه مع ذلك نجد أنفسنا عند مفترق طرق، هناك نافذة زمنية قصيرة للتفاهمات الدبلوماسية، وهو ما نفضله، مضيفا: "لن نتسامح مع التهديدات التي يشكلها وكيل إيران، حزب الله، وسنضمن أمن مواطنينا".

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