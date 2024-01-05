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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

الموت يفجع الفنان باسم سمرة

باسم سمرة
باسم سمرة

أعلن الفنان باسم سمرة، عن وفاة ابن عمه محمود محمد سمرة، وذلك من خلال منشور له على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

وكتب باسم على صفحته قائلا: “إنا لله وإنا إليه راجعون توفي إلى رحمة الله تعالى ابن عمر وأخي الأكبر محمود محمد سمرة.. كل نفس ذائقة الموت”.

 

أحدث أعمال باسم سمرة 

وشارك باسم سمرة مؤخرا في مسلسل “بطن الحوت” مع محمد فؤاد وسماح أنور وحقق المسلسل نجاحا ملحوظا على مواقع السوشيال ميديا.

وتمكن مسلسل بطن الحوت من بطولة الفنان محمد فراج، من تصدر نسب المشاهدة في مصر ، عبر منصة شاهد vip. 

واحتل مسلسل بطن الحوت والذي يتم طرح حلقاته تباعاً حالياً، من احتلال المركز الأول ضمن قائمة الأعمال الأعلى مشاهدة في مصر وتلاه في نسب المشاهدة مسلسل الخائن.

أبطال مسلسل بطن الحوت :

مسلسل “بطن الحوت” قصة وإخراج أحمد فوزي صالح، سيناريو وحوار محمد بركات، وبطولة محمد فراج، باسم سمره، أسماء أبو اليزيد، عصام عمر، حسام الحسيني، يوسف عثمان، وبمشاركة سماح أنور وعبد العزيز مخيون وبسمة وآخرين، وهو من عروض شاهد الأولى ويُعرض على "شاهد".

ويرصد العمل قصة شاب ملتزم دينياً، يجد نفسه في مواجهة شبكة معقدة من العلاقات والعداوات، حينما يضطر إلى استلام أعمال شقيقه الأكبر ، للعبور بعائلته إلى بر الأمان، لكنه سيكتشف أنه أمام امتحان خطير ومضطر لإدارة امبراطورية غامضة، وتطرح تساؤلات حول الأخلاق والمبادئ في ظل الظروف الصعبة. فهل يتمكن من الحفاظ على مبادئه وأخلاقه عندما تفرض عليه طبيعة العمل أن يحيد عن الصراط المستقيم.

الفنان باسم سمرة باسم سمرة أعمال باسم سمرة بطن الحوت

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