إكسترا نيوز تعرض تقريرا مصورا عن رئيس الحكومة الكويتية الجديد

عرضت فضائية إكسترا نيوز تقريرا متلفزا يكشف معلومات عن محمد صباح السالم الصباحرئيس الحكومة الكويتية الجديد.

من هو الشيخ محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس وزراء الكويت الجديد؟

هو نجل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح

ويشير التقرير، إلى أن رئيس الحكومة الكويتية الجديد يبلغ من العمر 68 عاما وهو نجل أمير الكويت الراحل الشيخ صباح السالم الصباح.

وحصل محمد صباح السالم الصباح، على بكالوريوس الاقتصاد بكلية كليرمونت الأمريكية، وهو المؤسس الحقيقي للتنمية البعيدة المدى في الكويت.

وعمل رئيس الحكومة الكويتية الجديد سفيرا في الولايات المتحدة الأمريكية عام 1993، وتولى وزارات المالية والخارجية والنفط.