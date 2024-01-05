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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

تحرير 294 مخالفة مرورية لقائدي السيارات والمركبات بالغربية

حملات مرورية بشوارع
حملات مرورية بشوارع الغربية

ضبطت إدارة مرور الغربية، مخالفات متنوعة، في حملة على مدار 24 ساعة، بالطرق والشوارع الرئيسية، بمراكز ومدن المحافظة، وتم مصادرة المركبات والدراجات المخالفة.

جولة مسائية من محافظ الغربية لمتابعة مشروعات التطوير في طنطا


تلقى اللواء خالد عبدالسلام مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية برصد وضبط  294 مخالفة شملت،السير عكس الاتجاه، والسير بدون لوحات معدنية، والسير برخصة منتهية، وبدون رخصة قيادة، ودراجات نارية ومركبات توك توك بدون لوحات، وبدون تراخيص.

جولة مسائية من محافظ الغربية لمتابعة مشروعات التطوير في طنطا


كما تضمنت نتائج الحملة، تحصيل مقابل مخالفات تم تحريرها بقيمة 50 ألفا و700 جنيها غرامات فورية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابات المختصة لتجرى شئونها.

بالطرق والشوارع الرئيسية النيابات المختصة تم إتخاذ الإجراءات القانونية بمراكز ومدن المحافظة بدون لوحات العميد وائل حمودة الشوارع الرئيسية السير عكس الاتجاه السير بدون لوحات معدنية سير عكس الاتجاه رخصة قيادة قائدي السيارات غرامات فورية

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