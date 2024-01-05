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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أحمد عيد عبد الملك: مستوى مصطفى فتحي يذكرنا ببدايات محمد صلاح

مصطفي فتحي
مصطفي فتحي

قال أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، إن الجيل الحالي مستمر مع منتخب مصر منذ خمس أعوام، باستثناء طارق حامد الذي اعتزل دوليًا، وكنت أتمنى وجوده في البطولة القادمة، مشيرا إلى أن التشكيل الأساسي حاليا معروف ويضم عناصر جيدة.

وأضاف أحمد عيد عبد الملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أصبح معلوم للجميع منذ حارس المرمى حتى المهاجم الصريح".

وأوضح أحمد عيد عبد الملك أنه من الوارد أن يصل منتخب مصر إلى أبعد نقطة في البطولة، ومعظم المنتخبات مستواها متقارب، والمنافس الأبرز سيكون منتخب المغرب، والسنغال تراجعت بشكل واضح، وكذلك المنتخب الجزائري.

وواصل: "روي فيتوريا لعب مباريات قوية أمام بلجيكا والجزائر تحديدا، وفي مباراة تونس كان ينقصه بعض العناصر، لكن فيتوريا أدار المباريات القوية بشكل جيد، والتقييم يكون في مواجهة منافس قوي، كما ان المدرب لديه أكثر من طريقة لعب ينفذها، وهناك لاعبين قادرين على اللعب في أكثر من مركز".

وأردف: "فيتوريا سوف يختار التشكيل على اخر التجارب التي خاضها مع منتخب مصر في المباريات الماضية، لن يغير كثيرا وسيعتمد على العناصر التي شاركت معه بصفة أساسية مؤخرا، وسيعتمد على الشناوي وعبدالمنعم وهاني ومحمد حمدي والنني وحمدي فتحي وزيزو وصلاح ومصطفى محمد وتريزيجيه".

وأكد أن إمام عاشور وعمر كمال من العناصر الجيدة، وقادران على صناعة الفارق، لكن من الصعب جلوس محمد هاني او حمدي فتحي والنني وزيزو على مقاعد البدلاء، وزيزو دائما له ادوار مختلفة في طريقة لعب فيتوريا، ودائما يساند الاطراف في العمل الهجومي.

وأتم: "أتمنى ان يكون لمصطفى فتحي دورا مع منتخب مصر في البطولة، ومستواه تطور كثيرا، وأصبح يذكرنا بمستوى صلاح في وقت برادلي، ويدخل كثيرا لعمق الملعب ويسدد على المرمى".

السنغال الكرة المصرية المباريات الماضية المنتخب الجزائرى برنامج بوكس تو بوكس

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