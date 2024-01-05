برلماني يطالب باستغلال المبادرات الرئاسية في التوعية بمخاطر الانفجار السكاني

﻿أشاد المهندس حسن المير عضو مجلس النواب وعضو لجنة القيم بالبرلمان بنجاح وزارة الصحة والسكان في فحص 2 مليون و390 ألف سيدة ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لـ «العناية بصحة الأم والجنين» منذ انطلاقها ضمن حملة «100 يوم صحة» وتحت شعار المبادرة الرئاسية «100 مليون صحة».

مطالباً من الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان استغلال مثل هذه المبادرات الرئاسية فى القطاع الصحي وغير المسبوقة فى تاريخ مصر فى التوعية بكل ما يتعلق من مخاطر خاصة بأزمة الانفجار السكاني.

ووجه " المير " فى بيان له أصدره اليوم التحية والتقدير لجيش مصر الأبيض من أطقم الأطباء والتمريض والإسعاف وجميع العاملين داخل المنظومة الصحية المصرية مؤكداً أن وزارة الصحة والسكان بقيادة الدكتور خالد عبد الغفار حققت نجاحات كبيرة ومبهرة فى تنفيذ جميع المبادرات الصحية الرئاسية التي أطلقها الرئيس السيسى وفى مقدمتها مبادرة القضاء على فيروس سى والتى انبهر بها العالم كله.

وأكد المهندس حسن المير أن مبادرة " العناية بصحة الأم والجنين " حققت نجاحا كبيرا فى الكشف المبكر عن الإصابة بالأمراض المنتقلة من الأم للجنين وتوفير العلاج والرعاية الصحية بالمجان وأيضاً الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس نقص المناعة البشري ومرض الزهري للسيدات الحوامل مثمناً متابعة فرق المبادرة لحالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا بعد انتهاء الحمل، لاكتشاف عوامل الخطورة على الأم أو المولود، واتخاذ الإجراءات المناسبة، إضافةً إلى صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

وأكد المهندس حسن المير الأهمية الكبيرة لاستمرار واستدامة هذه المبادرة ووضعها ضمن خدمات الوحدات الصحية ومراكز الأمومة والطفولة في إطار تفعيل وتحسين جودة الخدمات الروتينية التي تقدمها رعاية الأمومة والطفولة والتي تشمل إجراء فحص إكلينيكي لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين واكتشاف عوامل الخطورة التي قد تصاحب الحمل مشيراً إلى ضرورة استغلال مثل هذه المبادرات فى توعية المواطنين من الرجال والسيدات بمخاطر ازمة الانفجار السكاني على التنمية وذلك خلال اللقاءات المباشرة من مسئولي المنظومة الصحية مع المواطنين أثناء تنفيذ المبادرات الصحية الرئاسية خاصة أن المشكلة السكانية أصبحت واحدة من أخطر وأهم المشكلات التي تواجه مصر فى الوقت الراهن ولابد من إيجاد حلول غير تقليدية لمواجهته.