خبير علاقات دولية: مصر صمام أمان للقضية الفلسطينية

أكد الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية أن الإستراتيجية المصرية شكلت صمام أمان للشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية في ظل هذا التحدي غير المسبوق وفي ظل وجود هذه المجموعة المتطرفة التى تحكم ما بين اليمين واليمين الديني المتطرف والتي تسعي الى تنفيذ مخططات قديمة خبيثة بالاعتماد على التهجير القسري والاعتماد على صوت الجحيم وتحويل قطاع غزة إلى مكان لا يمكن العيش فيه.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية لفضائية إكسترا نيوز، أن مصر أدركت منذ البداية هذا المخطط الخبيث من إسرائيل بتهجير الفلسطينين قسرا، لتوطينهم في سيناء والمساس بالأمن القومي المصري، ولكن الرئيس السيسي وجه رسالة واضحة وحاسمة للمجتمع الدولي وخاصة المعسكر الغربي الذي كان مؤيد لإسرائيل والذي كان مؤيد لإسرائيل وكان يتسم بالصمت والتراخي أمام هذه للمخططات.

رغم التحديات والتعند الإسرائيلي.. مصر أكبر داعم للقضية الفلسطينية

وأردف خبير العلاقات الدولية أن مصر اكبر داعم في للقضية الفلسطينية، بتخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني بتقديم الإعانة والإغاثة، ومصر اكبر داعم للفلسطينيين رغم التحديات ورغم التعند الإسرائيلي، وقدمت 80% من المساعدات الإنسانية.