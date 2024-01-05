بالاشتراك مع مصر.. إنقاذ عائلة جندي أمريكي من قطاع غزة بعملية سرية

أعلن مسؤول أمريكي لوكالة أسوشيتد برس، عن إنقاذ والدة أحد أفراد الخدمة الأمريكية وعمه الأمريكي أصبحا آمنين خارج غزة بعد أن تم إنقاذهما من القتال في عملية سرية نسقتها الولايات المتحدة بالاشتراك مع مصر وإسرائيل ودول أخرى.

وبحسب أسوشيتد برس، فإنها العملية الوحيدة المعروفة من نوعها لإخراج مواطنين أمريكيين وأفراد عائلاتهم المقربين خلال أشهر القتال البري المدمر والغارات الجوية التي يطلقها الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وتمكن الغالبية العظمى من الأشخاص من الخروج من شمال ووسط غزة عبر معبر رفح إلى مصر، فروا جنوبًا في الأسابيع الأولى من الحرب.

ومنذ ذلك الحين، أصبح الهروب من قلب الأراضي الفلسطينية المحتلة عبر القتال العنيف أكثر خطورة وصعوبة.

وخرجت زهرة سكاك، 44 عاما، من غزة عشية رأس السنة الجديدة، مع صهرها فريد سكيك، وهو مواطن أمريكي، حسبما قال مسؤول أمريكي لوكالة أسوشيتد برس.

وتحدث المسؤول شريطة عدم الكشف عن هويته لتأكيد عملية الإنقاذ التي تم التكتم عليها لأسباب أمنية.

و تم إطلاق النار على زوج سكاك، عبد الله سكاك، في وقت سابق من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية "حماس" أثناء فرار العائلة من مبنى أصيب بغارة جوية.

وتوفي بعد أيام أحد أبنائها الأمريكيين الثلاثة، راجي أ. سكاك، 24 عامًا، وخدم كجندي مشاة في الجيش الأمريكي.