أخبار التعليم.. رسميا.. موعد بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني.. رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا عن تطوير التعليم الطبي والهندسي والتربوي

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

تعليم الكبار : نسبة الأمية بمحافظة قنا 25.8%

تعد مشكة الأمية من أكبر المشكلات التي تواجه تنمية المجتمع المصري في الوقت الراهن؛ لما لها من آثار سلبية على مناحي الحياة، ولأن الهيئة العامة لتعليم الكبار،هى المسؤولة عن التخطيط والتنسيق والمتابعة وعقد امتحانات ،ومنح الشهادات،وفي إطار منظومة عمل الهيئة، والتزاما بمسؤولياتها القومية في تنسيق العمل بين جميع الجهات الملزمة بتنفيذ برامج محو الأمية؛ عقد عميد مهندس/رائد هيكل رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة العامة لتعليم الكبار اجتماعا مع الجهات الشريكة بمحافظة قنا، بحضور /ياسر السمهودي مدير عام فرع الهيئة بمحافظة قنا وأعضاء مجلس النواب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية والأزهر الشريف والكنيسة ومؤسسة حياة كريمة و المجلس القومي للمرأة ،ومديري المديريات بالمحافظة.

رئيس جامعة القاهرة يستعرض تقريرا عن تطوير التعليم الطبي والهندسي والتربوي

استعرض الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، تقريرًا عن تطوير التعليم الطبي والهندسي والتربوي بكلياتها ومواكبة الأنظمة التعليمية التي أقرتها جامعة القاهرة مع ارقى الجامعات العالمية ، تنفيذًا لاستراتيجية سد الفجوة المعرفية التّي أعلنها د. الخشت منذ سنوات لتطوير المناهج الدراسية والالتزام بسياسة جامعات الجيل الرابع والتوافق مع الأنظمة التعليمية العالمية ومواكبة التطور السريع والمتلاحق في التعليم الجامعي

مستشار محافظ البنك المركزي يتفقد مستشفى علاج الأورام بجامعة عين شمس

استقبل الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بعين شمس غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية



رسميا..موعد بدء تقديم الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية والخاصة للفصل الدراسي الثاني

ترأس الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس الجامعات الأهلية، بحضور الدكتور ماهر مصباح أمين مجلس الجامعات الأهلية، والدكتور ياسر رفعت نائب الوزير لشؤون البحث العلمي، الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور مصطفى رفعت الأمين العام للمجلس الأعلى للجامعات، والدكتور عبدالوهاب عزت القائم بأعمال أمين مجلس الجامعات الخاصة، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الوزارة بمبنى التعليم الخاص بالقاهرة الجديدة.

تحذير عاجل من التعليم العالي بشأن الكيانات الوهمية

أصدر د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرارًا بغلق منشآت وهمية بمحافظة الإسماعيلية، في إطار جهود لجان الضبطية القضائية بالوزارة بالتعاون مع الجهات المعنية؛ للتصدي لهذه الكيانات الوهمية.