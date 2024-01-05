عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مستشار محافظ البنك المركزي يتفقد مستشفى علاج الأورام بجامعة عين شمس

جانب من الاستقبال
جانب من الاستقبال

استقبل الدكتور على الأنور عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية بعين شمس غادة توفيق مستشار محافظ البنك المركزي للمسئولية المجتمعية.

في إطار التعاون المثمر بين مستشفيات جامعة عين شمس والبنك المركزي المصري و تحت رعاية الدكتور محمد ضياء رئيس جامعة عين شمس.

جاء ذلك بحضور أ.د طارق يوسف "المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس"، أ.د عمرو شفيق مدير مستشفى الأورام ، وأ.د لبنى عز العرب  رئيس قسم الأورام، اعقب ذلك جولة تفقدية خاصة بالدعم المقدم من البنك المركزي المصري واتحاد البنوك المصرية لدعم المنشئات الصحية في مصر والتي تهدف لدعم المريض المصري وتطوير الخدمة الصحية والطبية في مصر حتى تتناسب مع المستويات والمعايير الصحية العالمية.

شملت الجولة الأعمال التطويرية والتي ستشتمل تطوير كلاً من المبنيين الحاليين وأيضاً بناء المبنى الثالث ليكون مجمع مستشفيات علاج الأورام لجامعة عين شمس على أحدث المستويات الطبية والمتطورة، لتكون قادرة على استيعاب الأعداد المتزايدة من مرضى الأورام في مصر المترددين على المستشفى حتي يتلقى مريض الأورام خدماته العلاجية بشكل متناسب ولكي تسطيع مستشفيات جامعة عين شمس القيام بدورها الرائد والمهم في دعم المنظومة الصحية بمصر، كما شملت الجولة المرور على المشروعات التي يتم بناؤها ضمن مشروعات مدينة جامعة عين شمس الطبية مثل مستشفى الطوارئ النموذجي ومستشفى جراحات الأطفال.

جدير بالذكر أن مستشفى علاج الأورام يتردد عليها أكثر من"100 ألف مريض سنويًا"، وتقدم جلسات العلاج الإشعاعي الى أكثر من "15 ألف جلسة سنويًا"،  بالإضافة الى القيام بجلسات العلاج الكيماوي لأكثر من "15 ألف جلسة سنويًا"، وعلاج مرضى الأورام باليود المشع و تقديم العلاج الإشعاعي الداخلي والتي تعد خدمة متميزة من النادر تواجدها تحديداً فى مصر بأحدث الطرق المتطورة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميا الآن| سعر الدولار مقابل الجنيه بعد تصريحات صندوق النقد الدولي

العلاقة المحرمة والفضيحة.. طبيب ينتهك جسد الفتيات في أوسيم..فيديو

400 جنيه|تحرك عاجل في سعر الذهب بمحال الصاغة.. وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجع مخزون سد النهضة.. خبير يكشف آخر استعدادات إثيوبيا للتخزين الخامس

مفاجأة غير سعيدة تنتظر ايتن عامر بعد تعديها علي زوجها

مفاجأة وزارة النقل المصريين .. مترو جديد في هذه المنطقة

رضا عبدالعال يفتح النار على جمهور الأهلي | أنا مش محايد

ضربات موجعة ومفاجأة غير سعيدة لتجار الدولار

ترشيحاتنا

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد

5 حوافز يمنحها القانون لمشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر

بوريل يغادر إلى لبنان لمحاولة تهدئة التوترات بين إسرائيل وحزب الله

سعر أرخص سيارة تقدمها جاك بالسوق المصري

تحليل مخدرات وموافقة أمنية لاختيار رؤساء ووكلاء لجان امتحانات الثانوية العامة 2024

إمام عاشور يعاني من إصابة ومشاركته مع المنتخب ليست مؤكدة .. تفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ميرهان حسين بإطلالات ملفتة وجريئة في صيف 2023

بدون بيض.. طريقة عمل الغريبة في البيت

نشرة المرأة والصحة| هنا الزاهد بفستان ملفت خلال الاحتفال بعيد ميلادها.. ظهور ألوان غريبة بالبيض تمنعك من تناوله

هنا الزاهد بفستان ملفت خلال الاحتفال بعيد ميلادها|شاهد

فيديو

مقطع فيديو يحبس الأنفاس لحظة وقوع زازال .. لن تتوقع أين

أحمد العوضي: اجتهدت عشان "الإسكندراني" وكانت فرصة إني أقدم أول بطولة ليا

عصام السقا: وافقت على "الإسكندراني" من غير تفكير وربنا دايما بيجبر بخاطري

يصيب الأطفال وينتقل بالرذاذ.. مرض الجديري المائي المنتشر بين طلاب المدارس

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: بيت لحم الحزينة

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

اﻟﻤﺰﻳﺪ