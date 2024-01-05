منتخب فيتنام يصل الدوحة للمشاركة في بطولة أمم آسيا

وصلت بعثة منتخب فيتنام لكرة القدم، اليوم الجمعة ، إلى الدوحة، لخوض منافسات بطولة كأس آسيا قطر 2023، التي تقام في الفترة من 12 يناير الحالي حتى 10 فبراير المقبل.

ويلعب منتخب فيتنام ضمن المجموعة الرابعة التي تضم إلى جانبه منتخبات اليابان، وإندونيسيا، والعراق.

ومن المقرر أن يبدأ الفريق تدريباته بالدوحة خلال الساعات المقبلة تحت قيادة مدربه الفرنسي فيليب تروسييه الذي تولى مهمة الفريق في فبراير الماضي ويدشن منتخب فيتنام مبارياته بكأس آسيا، بمواجهة نظيره الياباني يوم 14 يناير الجاري، ويلعب مباراته الثانية مع منتخب اندونيسيا يوم 19 من نفس الشهر، قبل أن يختتم مشواره في الدور الأول من البطولة بلقاء منتخب العراق يوم 24 يناير.

ويتطلع منتخب فيتنام للذهاب بعيداً في البطولة القارية المقبلة، خاصة أن أفضل إنجاز حققه كان التأهل لدور الثمانية في نسخة كأس آسيا عام 2007 قبل أن يخسر أمام المنتخب العراقي بهدفين دون رد.