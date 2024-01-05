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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

السويد تعاقب مالي لدعمها روسيا في الأمم المتحدة

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

ذكرت وسائل إعلام أن السويد تعتزم وقف المساعدات التنموية لـ مالي بعد أن صوتت البلاد ضد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الذي يطالب بانسحاب القوات الروسية من أوكرانيا.

وأوضحت وسائل الإعلام أنه "عندما نتعاون مع دول أخرى، نريد أن ترغب تلك الدول في التعاون مع السويد أيضًا، لكن القيادة العسكرية في مالي تتجه نحو روسيا بدلاً من ذلك"، بحسب ما أوردته وكالة سبوتنيك الروسية.

وقال وزير التجارة الخارجية السويدي يوهان فورسيل، إن "المياه والدواء ستبقى في مالي، بينما ستتوقف المساعدات التنموية".

وفي فبراير 2023، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارًا أعدته الدول الغربية، يدعو إلى انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا، لكنها لا تذكر ضرورة وقف قصف القوات الأوكرانية على دونباس.

وعلى مدى السنوات العشر الماضية، أفادت التقارير أن السويد خصصت أكثر من 352 مليون دولار (3.5 مليار كرونة سويدية) لتنمية مالي وقالت وسائل الإعلام إن قرار إلغاء مساعدات التنمية هو جزء من عمل الحكومة لإصلاح المساعدات الثنائية للدول الأفريقية.

وفي الآونة الأخيرة، كثفت روسيا تعاونها مع دول منطقة الساحل. وفي أواخر أغسطس، التقى قادة مالي وبوركينا فاسو مع مسؤول وزارة الدفاع الروسية لمناقشة تعزيز التعاون الدفاعي والعسكري. وفي ديسمبر، وقعت روسيا والنيجر اتفاقا بشأن تعزيز الشراكة العسكرية.

السويد تعاقب مالي الأمم المتحدة الجمعية العامة للأمم المتحدة انسحاب القوات الروسية من أوكرانيا وزير التجارة الخارجية السويدي

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