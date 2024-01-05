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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلمانية: انخفاض نسبة الزيادة السكانية نتاج مجهودات واقعية من الدولة

مجلس النواب
مجلس النواب

قالت النائبة صبورة السيد عضو مجلس النواب إن انخفاض معدل الزيادة السكانية عام 2023 بنسبة، 8% عن عام 2022، مع تراجع أعداد المواليد خلال أخر 5 سنوات من 3.5 إلى 2.85 لكل سيدة، وهو ما يعكس الجهود الملموسة في مواجهة الزيادة السكانية.

وتابعت صبورة السيد لـ "صدى البلد" ان مشكلة الزيادة السكانية تعد أحد أكبر التحديات التي واجهت الدولة المصرية على مر السنواتالماضية، فهي تعرقل التنمية وتلتهم كل عوائدها فضلا عن تأثيرها على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، مما يحتم تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والنمو السكاني.

وأكملت عضو مجلس النواب أن انخفاض هذه النسبة جاء نتاج مجهودات كبيرة من الدولة على أرض الواقع لتقليل نسبتها، حيث تم اطلاق  المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، في عام 2022 بهدف الارتقاء بجودة حياة المواطن والأسرة بشكل عام من خلال ضبط معدلات النمو المتسارعة، والارتقاء بخصائص السكان، فضلا عن تكثيف حملات التوعية للتعريف بمخاطرها على المجتمع.

وأكدت على ضرورة الاهتمام بالتعليم الفني يتماشي مع متطلبات سوق العمل، وتوظيف المهارات بشكل مدروس يضمن زيادة الانتاج مع ضمان الجودة .

وعن أهمية انخفاض نسبة الزيادة السكانية قالت السيد، أن هذا سيكون له دور في إتاحة مزيد من خدمات المرافق العامة للمواطنن، بالإضافة إلى التخفيف من الأعباء المالية على الموازنة العامة للدولة، و النهوض بمستوى جودة الخدمات العامة المقدمة.
 

صبورة السيد مجلس النواب الزيادة السكانية المواليد التعليم الفني

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