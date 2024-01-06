مخالفة تعرضك لوقف رخصة سيارتك 6 أشهر .. تعرف عليها

تواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط مخالفات عدم تثبيت اللوحات المعدنية للمركبات فى المكان المقرر لها أو إحداث أى تغيير فيها .

وأعلنت الوزارة عن اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وإيقاف تراخيص المركبات المخالفة لمدة 6 أشهر وفقاً للقانون.

وينص قانون المرور على معاقبة كل من يطمس أو يخفي كل أو جزء من اللوحة المعدنية الخاصة بالمركبة أو يغير مكانها بالصداد الأمامي والخلفي بغرامة لا تقل عن خمسين جنيه، ويعاقب المخالف في حالة تغيير بيانات أو لون اللوحات المعدنية المقرر من قبل المرور بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه .