المصروفات الدراسية للالتحاق بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة.. تفاصيل

يواصل مركز التعليم المدمج قبوله للطلاب الجدد الراغبين في الالتحاق ببرامجه المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات للحصول على البكالوريوس والليسانس بنظام التعليم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا للفصل الدراسي مارس 2024.

وقال الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج، إنه تقرر فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسي مارس 2024، وذلك من خلال مقر المركز بالمدينة الجامعية فى المواعيد الرسمية للعمل من الساعة 9 صباحًا وحتى 2 ظهرًا عدا الجمعة.

وأضاف أنه قد تقرر فتح باب الالتحاق للطلاب الجدد لحجز استمارات اختبار القبول للفصل الدراسى مارس 2024 اعتبارا من يوم السبت 30 ديسمبر 2023 للحصول على البكالوريوس / الليسانس بنظام التعلم المدمج لحملة الثانوية العامة أو ما يعادلها والدبلومات المتوسطة والمؤهلات العليا.

المصروفات الدراسية للالتحاق بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة

أوضح مدير مركز التعليم المدمج، أن المصروفات الدراسية للالتحاق بمركز التعليم المدمج جامعة القاهرة هي كالتالي:

- ملف الالتحاق 250 جنيها

- اختبار القبول 300 جنيهًا

- تكلفة المقرر الواحد 400 جنيهًا

- تكلفة الكارنيه 50 جنيهًا

البرامج الدراسية المتاحة بالتعليم المدمج

أوضح مدير مركز التعليم المدمج، أن المركز يتيح للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي كالتالي:

بكالوريوس التجارة برنامج علوم الأعمال (إدارة الأعمال، والمحاسبة، والتأمين).

بكالوريوس التربية للطفولة المبكرة (برنامج إعداد معلمي مرحلة الطفولة المبكرة، وبرنامج إعداد معلمي التربية الخاصة).

ليسانس الآداب بتخصصات (الترجمة باللغة الإنجليزية، وعلم النفس وتطبيقاته، الدراسات التاريخية وحضارات العالم، وعلم الاجتماع التطبيقي، والنشر والحفظ الرقمي).

ليسانس دار العلوم في اللغة العربية وآدابها والثقافة الإسلامية.

شروط الالتحاق لـ التعليم المدمج بجامعة القاهرة

وأشار الدكتور عصام جميل مدير مركز التعليم المدمج إلي شروط قبول الطلاب الجدد موضحا ان المركز يقبل الطلاب من حملة الثانوية العامة والأزهرية وما يعادلها والدبلومات الفنية بشرط مرور عامين دراسيين على الأقل من تاريخ حصولهم على مؤهلهم الدراسي، ويستثنى من هذا الشرط المصريون المقيمون بالخارج الحاصلون على المؤهل من الدول المقيمين بها بشرط وجود إقامة سارية، وأبناء محافظتي شمال وجنوب سيناء.

كما يقبل المركز الطلاب الحاصلين على مؤهل دبلوم المعاهد فوق المتوسطة والمؤهلات العليا دون التقيد بشرط مرور عامين دراسيين على مؤهلهم.

وعلى جانب آخر قال‭ ‬الدكتور عامر‭ ‬حسن‭, ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح، ‬إن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للجامعات‭ ‬رد‭ ‬على‭ ‬الشكوى‭ ‬المقدمة‭ ‬من‭ ‬أعضاء‭ ‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬الخاصة‭ ‬بتنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬التاريخى‭ ‬لرابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالى‭ ‬الصادر‭ ‬فى‭ ‬‮٧‬‭ ‬أكتوبر‭ ‬‮٧١٠٢ ‬فيما‭ ‬تضمنه‭ ‬من‭ ‬إلغاء‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬وتحويل‭ ‬شهادته‭ ‬من‭ ‬شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬مهنية‭ ‬وما‭ ‬ترتب‭ ‬عليه‭ ‬من‭ ‬آثار، أهمها‭ ‬حصول‭ ‬طلاب‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬الإلكترونى‭ ‬المدمج‭ ‬عند‭ ‬تخرجهم‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬غير‭ ‬مدون‭ ‬بجانبها‭ ‬عبارة‭ ‬بكالوريوس‭ ‬مهنى‭ ‬أو‭ ‬ليسانس‭ ‬مهنى‭ ‬أو‭ ‬أى‭ ‬عبارة‭ ‬أخرى‭ ‬غير‭ ‬واردة‭ ‬باللائحة‭ ‬التنفيذية‭ ‬لقانون‭ ‬تنظيم‭ ‬الجامعات‭.‬

وأضاف‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭، ‬إن‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للجامعات‭ ‬قال‭ ‬فى‭ ‬رده‭ ‬عبر‭ ‬منظومة‭ ‬الشكاوى‭ ‬الحكومية‭ ‬التابعة‭ ‬لمجلس‭ ‬الوزراء‭ ‬فى‭ ‬إطار‭ ‬احترام‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬الحائزة‭ ‬لحجية‭ ‬الأمر‭ ‬المقتضى‭ ‬وإعلاء‭ ‬لكلمة‭ ‬الأحكام‭ ‬النهائية‭ ‬فيما‭ ‬قضت‭ ‬به‭ ‬وفصلت‭ ‬فيه‭, ‬فالمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للجامعات‭ ‬بصدد‭ ‬اتخاذ‭ ‬الإجراءات‭ ‬التنفيذية‭ ‬الضرورية‭ ‬لوضع‭ ‬الأحكام‭ ‬القضائية‭ ‬موضوع‭ ‬التنفيذ‭ ‬وبمراعاة‭ ‬مصلحة‭ ‬الطاعنين‭ ‬وتحقيق‭ ‬هذا‭ ‬النظام‭ ‬الفائدة‭ ‬التعليمية‭ ‬المرجوه‭ ‬منه‭ ‬وابتغاء‭ ‬المصلحة‭ ‬العامة‭.

كانت‭ ‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭, ‬من‭ ‬خلال‭ ‬أعضائها‭ ‬تقدمت‭ ‬بعدة‭ ‬شكاوى‭ ‬فى‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضى‭ ‬عبر‭ ‬منظومة‭ ‬الشكاوى‭ ‬الحكومية‭, ‬إلى‭ ‬الدكتور‭ ‬أيمن‭ ‬عاشور‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالى‭ ‬أوضحت‭ ‬فيها‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بتاريخ‭ ‬‮٢٨‬‭ ‬مايو‭ ‬‮٣٢٠٢ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬‮٤‬‭ ‬أحكام‭ ‬قضائية‭ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالى‭ ‬الصادر‭ ‬بتاريخ‭ ‬‮٧‬‭ ‬أكتوبر‭ ‬‮٧١٠٢ ‬بتحويل‭ ‬شهادة‭ ‬التعليم‭ ‬الإلكترونى‭ ‬المدمج‭ ‬إلى‭ ‬شهادة‭ ‬مهنية‭ ‬والحكم‭ ‬لصالح‭ ‬طلاب‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭ ‬الإلكترونى‭ ‬المدمج‭ ‬عند‭ ‬تخرجهم‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬أكاديمية‭ ‬غير‭ ‬مدون‭ ‬بجانبها‭ ‬عبارة‭ ‬بكالوريوس‭ ‬مهنى‭ ‬أو‭ ‬ليسانس‭ ‬مهنى‭ ‬أو‭ ‬عبارة‭ ‬أخرى‭, ‬وبتاريخ‭ ‬‮٤‬‭ ‬سبتمبر‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالى‭ ‬بصفته‭ ‬رئيسًا‭ ‬للمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للجامعات‭ ‬بالصيغة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للحكم‭ ‬وحتى‭ ‬الآن‭ ‬لم‭ ‬يتم‭ ‬التنفيذ‭ ‬من‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للجامعات‭ ‬فيما‭ ‬يخص‭ ‬الحكم‭ ‬النهائى‭ ‬بعودة‭ ‬الشهادة‭ ‬الكاديمية‮»‬‭.‬

وطالبت‭ ‬الرابطة‭ ‬فى‭ ‬نهايتها‭ ‬باحترام‭ ‬أحكام‭ ‬القضاء‭ ‬وتنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬التاريخىالصادر‭ ‬بتاريخ‭ ‬‮٨٢ ‬مايو‭ ‬‮٣٢٠٢ ‬بإلغاء‭ ‬قرار‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالى‭ ‬الصادر‭ ‬بتاريخ‭ ‬‮٧‬‭ ‬أكتوبر‭ ‬‮٧١٠٢ ‬وحصول‭ ‬طلاب‭ ‬التعليم‭ ‬الإلكترونى‭ ‬المدمج‭ ‬عند‭ ‬تخرجهم‭ ‬على‭ ‬شهادة‭ ‬أكاديمة‮»‬‭.‬

من‭ ‬جانبه‭ ‬أكد‭ ‬رئيس‭ ‬رابطة‭ ‬التعليم‭ ‬المفتوح‭,‬أنه‭ ‬نتابع‭ ‬الأمر‭ ‬عن‭ ‬كثب‭ ‬مع‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالى‭ ‬والمجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للجامعات‭ ‬حتى‭ ‬يتم‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭ ‬وإلغاء‭ ‬الشهادة‭ ‬المهنية‭ ‬وحصول‭ ‬الطلاب‭ ‬على‭ ‬شهادتهم‭ ‬الأكاديمية‭, ‬وطالب‭ ‬المجلس‭ ‬الإعلى‭ ‬للجامعات‭ ‬بسرعة‭ ‬تنفيذ‭ ‬الحكم‭, ‬خاصة‭ ‬أننا‭ ‬حصلنا‭ ‬على‭ ‬الحكم‭ ‬منذ‭ ‬‮٢٨‬مايو‭ ‬‮٢٠٢٣‬‭ ‬وتم‭ ‬رفض‭ ‬‮٣‬‭ ‬طعون‭ ‬مقدمة‭ ‬من‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالى‭, ‬وبذلك‭ ‬تكون‭ ‬الأحكام‭ ‬باتة‭ ‬ونهائية‭.‬

وأوضح‭ ‬‮ حسن‭ ‬أن‭ ‬ما‭ ‬أثير‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬وزارة‭ ‬التعليم‭ ‬العالى‭ ‬لم‭ ‬تصلها‭ ‬الصيغة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للحكم‭ ‬هو‭ ‬كلام‭ ‬عار‭ ‬تمامًا‭, ‬من‭ ‬الصحة‭.‬

جدير‭ ‬بالذكر‭ ‬أنه‭ ‬تم‭ ‬إعلان‭ ‬وزير‭ ‬التعليم‭ ‬العالى‭ ‬بصفته‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الأعلى‭ ‬للجامعات‭ ‬بالصيغة‭ ‬التنفيذية‭ ‬للحكم‭ ‬المشار‭ ‬إليه‭ ‬فى‭ ‬‮٩١ ‬أغسطس‭ ‬و‮٤‬‭ ‬سبتمبر‭ ‬الماضى‭ ‬لتنفيذه‭ ‬طبقا‭ ‬لمنطوقه‭ ‬خلال‭ ‬المدة‭ ‬المقررة‭ ‬قانونًا‭ ‬مع‭ ‬حفظ‭ ‬حق‭ ‬الطالب‭ ‬فى‭ ‬عدم‭ ‬التنفيذ‭.‬