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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كامل العدد| منتخب مصر يواصل تدريباته بإستاد مصر استعدادا لأمم إفريقيا.. شاهد

صدى البلد

واصل منتخب مصر الأول لكرة القدم، بقيادة البرتغالي روي فيتوريا، تدريباته باستاد مصر، في مدينة مصر الأولمبية بالعاصمة الإدارية الجديدة؛ استعدادا لمواجهة تنزانيا “وديا” في السادسة من مساء بعد غد الأحد.

ويأتي ذلك، في إطار الاستعداد لبطولة كأس الأمم الأإفريقية 2024، التي ستستضيفها كوت ديفوار، وتنطلق يوم 13 يناير 2024.

وشارك في المران 27 لاعبا، وهم: محمد الشناوي - أحمد الشناوي - محمد أبو جبل - محمد صبحى و أحمد حجازى - محمد عبد المنعم - على جبر - ياسر إبراهيم - أحمد سامى - محمد هانى - عمر كمال عبد الواحد - أحمد فتوح - محمد حمدى و حمدى فتحى - إمام عاشور - محمد الننى - مروان عطية - أحمد السيد زيزو - مهند لاشين - محمود حمادة و محمد صلاح - مصطفى فتحى - محمود تريزيجيه- عمر مرموش - مصطفى محمد - محمود كهربا - أحمد حسن كوكا .

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