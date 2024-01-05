طرح بوسترات لأبطال مسلسل جولة أخيرة

طرحت الشركة المنتجة البوسترات الرسمية لنجوم مسلسل جولة أخيرة على صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا.

مسلسل "جولة أخيرة" من تأليف محمد ندا و يشارك في السيناريو محمد الشخيبى، وإخراج مريم أحمدي، ويشارك في بطولة العمل إلى جانب أحمد السقا كلاً من: أشرف عبد الباقى، أسماء أبو اليزيد، رشدى الشامى، على صبحى، الطفلة ملك، حنان سليمان، صفاء الطوخى، سحر رامى ، ضيفة الشرف حنان مطاوع.



المسلسل تدور احداثه حول شخصية يحيى، وهو طبيب في منتصف العمر يعيش حياة مزدوجة بهوية سرية كملاكم حقيقي ولكن يكتشف يحيى إصابته بمرض الزهايمر قبل مشاركته في بطولة MMA ، إلا أنه يواصل السعي لتحقيق حلمه والفوز بالبطولة وتكوين ذكريات جميلة مع ابنته

المسلسل مكون من 9 حلقات وسيعرض حصرياً يوم 25 يناير المقبل على Amazon prime video.

يشار إلى أن أحمد السقا يخوص دراما رمضان المقبل 2024 بمسلسل "العتاولة" من إنتاج الصباح إخوان ويشارك معه في البطولة الفنان طارق لطفى ،باسم سمرة زينة، مى كساب، وعدد كبير من النجوم، إخراج أحمد خالد موسى، وتأليف هشام هلال.