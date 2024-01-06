رمضان السيد: فيتوريا أضاف الكثير لـ منتخب مصر.. عدنا لفترة الجيل الذهبي

أكد رمضان السيد، نجم النادي الأهلي السابق أن روي فيتوريا، المدير الفني الحالي لـ منتخب مصر أضاف الكثير للفراعنة، مُشيرًا إلى أنه المنتخب استعاد رونقه خلال فترة الجيل الذهبي.



وقال رمضان السيد في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "معسكر منتخب مصر دفع الجماهير للتركيز معهم".



وأضاف: "الجماهير تضع آمال كبيرة على هذا الجيل، فنحن لدينا لاعبين جيدين في جميع المراكز، محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه وحمدي فتحي وعمر مرموش جميعهم في حالة جيدة".



وتابع: "لدينا فرصة كبيرة في التتويج ببطولة كأس إفريقيا، وروي فيتوريا أضاف الكثير للمنتخب، فمنتخب مصر كان يلعب بخطة (باصي لصلاح) أما الآن فلدينا شكل جيد للغاية".



وأتم رمضان السيد تصريحاته قائلًا: "مباراة مصر والجزائر الودية أعادت المنتخب لفترة الجيل الذهبي في 2006 و2008 و2010، عندما كنا نلعب بشكل رائع، كما أننا فزنا على بلجيكا عن جدارة واستحقاق".