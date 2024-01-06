عصام السقا: اجتھدت فى فيلم عبده الإسكندرانى ولم يتم تغيير أحداث الرواية

تحدث الفنان عصام السقا، عن كواليس مشاركتة فى فيلم عبده الإسكندرانى بطولة الفنان أحمد العوضى وإخراج خالد يوسف.

وأوضح عصام السقا خلال حواره مع برنامج “سبوت لايت” المذاع عبد قناة “صدى البلد” تقديم الأعلامية شيرين سليمان، أنه اجتهد كثيرًا فى مذاكرة الشخصية التي قدمها ضمن أحداث فيلم الإسكندراني.

خالد يوسف

وتابع السقا قائلا: تعبت جدًا على الشخصية، ذاكرتها واجتهدت فيها كتير، ومعانا مخرج كبير قوي اسمه خالد يوسف".

وأكد عصام السقا على أنه لم يتم تغير حرف من رواية الإسكندراني للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة.