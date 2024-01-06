اخبار التوك شو|مصطفى بكري: الرئيس وجه بتعويض المواطنين قبل أبريل.. مصر تسدد اكثر من نصف الديون المستحقة حتى يونيو 2024

تناولت برامج التوك شو خلال الساعات الماضية عددا من الاخبار الھامة نرصد ابرزھا فى التقرير التالى:

وزير الحرب الإسرائيلي يصادق على خطط لمواجهة رد حزب الله المحتمل

أفادت قناة “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها، أن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، صادق خلال زيارته مقر الجبهة الشمالية على خطط لمواجهة رد حزب الله اللبناني المحتمل؛ وذلك نقلًا عن وسائل إعلام إسرائيلية.



الصحة: كل 10 نساء يضعن 28 طفلا في مصر.. والانخفاض لا يكفي

قال الدكتور عمرو حسن، مستشار وزير الصحة لشئون السكان وتنمية الأسرة، إنه كل دقيقة يتم ولادة حوالي أربعة أطفال، مشيرا إلى أنه خلال أحدث بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تقول إن هناك انخفاضا فى معدل النمو السكاني بحوالي 8% عن العام السابق.





محمد الباز: محمد رمضان نتاج العشوائيات.. ولا يزعجني لقب الصحفي المأجور

قال الكاتب الصحفي والإعلامي د. محمد الباز، إن الفنان محمد رمضان هو نتاج للعشوائية التي عشنا فيها في نهاية عصر مبارك وسنوات الثورة، مستدركا أعتقد أنه مظلوم.



مصطفى بكري: الرئيس وجه بتعويض المواطنين قبل أبريل.. فيديو

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الرئيس السيسي أصدر تعليمات للحكومة بتعويض المواطنين عن الحد من آثار التضخم وغلاء الأسعار وزيادة الرواتب والحماية الاجتماعية والمعاشات والقطاع الخاص.





بكرى : مصر سددت أكثر من نصف الديون المستحقة حتى يونيو 2024

نفى الإعلامى مصطفى بكرى شائعات تخلف الدولة المصرية عن سداد ديونھا خلال الفترة الماضية.



موافى: تكيسات الكلى تحدث عادة لأسباب وراثية

كشف الدكتور حسام موافي، أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، عن أعراض تكيسات الكلى، موضحًا أنه مرض يحدث عادة لأسباب وراثية.

العربية للتصنيع : تجريب أي معدات دفاعية قبل إنتاجها

قال اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن توجيهات الرئيس السيسي متمثلة في نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة في مصر.



لأول مرة | إنشاء شركة للصناعات الطبية في مصر

قال اللواء أ. ح مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن قوات حفظ السلام فى إفريقيا تستخدم عربة فهد، مشيرا: “ننشئ الآن شركة للصناعات الطبية لأول مرة”.

الري : توسيع المحطات وتنظيم رفع المياه على الترع والمصارف

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي باسم وزارة الري، إنه يوجد أعمال متابعة مستمرة للصيانة وتوسيع محطات الري وتنظيم عملية رفع المياه سواء على الترع أو المصارف المختلفة.



رئيس الهيئة العربية للتصنيع: وصلنا إلى 14 شركة ومصنعا خلال عام 2023

قال اللواء مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إن الهيئة دولية عربية أنشأت عام 1975، مشيرا إلى أنها برزت فكرة إنشائها عقب إنتصارات أكتوبر المجيدة، وفكرت 4 دول عربية فى إنشائها، وهي مصر والسعودية والإمارات وقطر.

