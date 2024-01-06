ريال مدريد أبرزها .. مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة

تقام اليوم السبت العديد من المباريات الهامة بالدوريات المختلفة حول العالم لعل أهمها هو لقاء ريال مدريد وأراندينا ولقاء أتيليتكو مدريد مع لوجو بكأس ملك أسبانيا ، ونرصد لكم أبرزها خلال التقريرالتالي:
كأس الاتحاد الإنجليزي:
- مباراة ميلوول وليستر سيتي في الساعة 2:30 ظهرًا بتوقيت مصر.
- مواجهة ساندرلاند ونيوكاسل يونايتد في الساعة 3:15 عصرًا بتوقيت مصر.
- لقاء ستوك سيتي وبرايتون في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر.
- مواجهة جيلينجهام وشيفيلد يونايتد في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر.
- لقاء هال سيتي وبرمنجهام سيتي في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر.
- مباراة كوينز بارك رينجرز وبورنموث في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر.
- مواجهة تشيلسي وبريستون نورث ايند في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر.
- لقاء ميدلسبره واستون فيلا في الساعة 7:30 مساءً بتوقيت مصر.
الدوري الإيطالي:
- مواجهة إنتر ميلان وهيلاس فيرونا في الساعة 1:30 ظهرًا بتوقيت مصر.
- لقاء فروسينوني ومونزا في الساعة 4:00 عصرًا بتوقيت مصر.
- مباراة ليتشي وكالياري في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر.
- لقاء ساسولو وفيورينتينا في الساعة 10:15 مساءً بتوقيت مصر.
كأس ملك إسبانيا:
- مباراة لوجو وأتلتيكو مدريد في الساعة 5:00 مساءً بتوقيت مصر.
- لقاء اسبانيول وخيتافي في الساعة 6:00 مساءً بتوقيت مصر.
- مواجهة التشي وجيرونا في الساعة 7:00 مساءً بتوقيت مصر.
- لقاء هويسكا ورايو فاليكانو في الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مصر.
- مباراة ديبورتيفو ألافيس وريال بيتيس في الساعة 9:00 مساءً بتوقيت مصر.
- لقاء أراندينا وريال مدريد في الساعة 10:30 مساءً بتوقيت مصر.