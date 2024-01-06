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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

25 شهيدا وعشرات الجرحى.. الاحتلال يرتكب مجزرة جديدة بالمنطقة الوسطي في غزة

ارشيفي
ارشيفي

أفادت مصادر طبية فلسطينية بأن  25 شهيدا وعشرات الجرحى سقطوا في قصف إسرائيلي استهدف منازل بالمنطقة الوسطى من قطاع غزة.

وتواصل طائرات ومدفعية الاحتلال الإسرائيلي غاراتها العنيفة والمدمرة على مناطق واسعة في عدد من المحاور بقطاع غزة، ما أدى لارتقاء مزيد من الشهداء والجرحى وتدمير عدد أكبر من منازل المدنيين.

واستشهد فجر اليوم السبت، 15 مواطنا على الأقل، فيما أصيب آخرون بعضهم بجروح خطيرة، إثر قصف طائرات الاحتلال لمنزلين في منطقة الحكر بدير البلح وسط قطاع غزة، وفي حي المنارة شرق خان يونس جنوبا.

وذكرت مصادر في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح بأنه وصل المستشفى منذ صباح الجمعة وحتى منتصف الليلة، 35 شهيدا وأكثر من 60 جريحا، معظمهم من الأطفال والنساء.

كما استهدفت قوات الاحتلال استهدفت منزلا مأهولا في منطقة المنارة شرق خان يونس ما أدى لارتقاء 10 مواطنين غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة عدد من المواطنين بجروح متفاوتة نقلوا جميعا إلى المستشفى الأوروبي في المدينة.

كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي عدة غارات على رفح جنوب قطاع غزة. فيما تم استهدف منزلا في منطقة الزوايدة، وبرج الفاروق في مخيم النصيرات، وسط القطاع؛ ما أسفر عن عدد من الجرحى.

وفي حصيلة غير نهائية لوزارة الصحة أمس، فإن حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ارتفع إلى 22.600 شهيد و57.910 إصابات منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأوضح المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أن "4% من سكان غزة بين قتيل ومفقود وجريح، و70% من المنشآت مدمرة مع دخول الحرب شهرها الرابع"

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