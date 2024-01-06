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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بمحافظة شهيرة.. احباط ترويج صفقة مخدرات بالملايين

صدى البلد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام عدة عناصر إجرامية بممارسة نشاط إجرامى فى مجال الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم ، مُتخذين من دائرتى (قسم شرطة ثان الإسماعيلية، مركز شرطة أبوصوير) بمديرية أمن الإسماعيلية مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (عاطل "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية وبحوزته (100 كيلو جرام لمخدر الهيدرو - 50 كيلو جرام لمخدر الحشيش المعد للكبس- 20 طربة لمخدر الحشيش - كيلو جرام لمخدر الآيس "الشابو"- 3 زجاجات كتامين - 3 مكبس يدوى بمشتملاته - طبنجة - فرد خرطوش - عدد من الطلقات - دراجة نارية- 2 ميزان حساس - مبلغ مالى "من متحصلات تجارته غير المشروعة"). 

كما تم ضبط (عاطلَين) بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزتهما (250 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جرام– مبلغ مالى "من متحصلات نشاطه الإجرامى"). 

وبمواجهة المتهمين بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 9 ملايين جنيه تقريباً. 

 تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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أجهزة وزارة الداخلية الأجهزة الامنية الإدارة العامة لمكافحة المخدرات الأسلحة والذخائر المخدرات والأسلحة المواد المخدرة

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