لصان يعتديان على رجل وإمرأة بـ شومة لسرقتهما فى الغردقة.. تفاصيل

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبى جرائم السرقات.

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة مديرية أمن المنيا من ضبط (عاطل- مقيم بدائرة مركز شرطة المنيا) لقيامه بإرتكاب واقعة سرقة مركبة "توك توك" بالإكراه والتعدى على قائدها بسلاح أبيض وإصابته بجروح قطعية، حال إستقلاله مركبة "التوك توك" رفقة المجنى عليه بزعم توصيله بدائرة مركز شرطة سمالوط شرق.

وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة وأرشد عن مركبة "التوك توك".

وفى مديرية أمن البحرالأحمر تم ضبط (شخصين) لقيامهما بإرتكاب واقعة التعدى على أحد الأشخاص وسيدة حال توقفهما بسيارة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، مستخدمين (2 عصا "شوم") ومحدثين إصابة أحدهما بسحجات وكدمات متفرقة وسرقة (مبلغ مالى- هاتفى محمول- أسورة فضة) وبحوزتهما )المسروقات والأداتين المستخدمتين فى الواقع) وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.