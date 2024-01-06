حسن الخاتمة.. وفاة إمام مسجد في إندونيسيا خلال صلاة الفجر| فيديو

وثق مقطع فيديو متداول، لحظة وفاة إمام مسجد في إندونيسيا بشكل مفاجئ أثناء إمامته لصلاة الفجر.

وأظهر الفيديو الذي وثقته كاميرا المراقبة بالمسجد، الإمام وهو يؤم المصلين، وعندما سجد بقي على هذا الوضع لفترة أطول من المعتاد قبل أن يسقط على الأرض ميتًا.

ولم ينتبه المصلون إلى وفاته لفترة، وعندما لوحظ الأمر وسقط الإمام، تقدم أحد المصلين لاستكمال الصلاة.

وقالت وسائل إعلام محلية إن أندي سيامسول بحري، إمام مسجد العلا في مدينة باليكبابان في منطقة كاليمانتان الشرقية بإندونيسيا، توفي إثر أزمة قلبية أثناء صلاة الفجر يوم 2 يناير الجاري.

من جانبه، قال الحاج أسود أمين مسجد العلا إن سيامسول توفى أثناء صلاة الفجر، في السجدة الأولى.

وبسؤاله عن المرض الذي كان يعاني منه إمام المسجد، أشار إلى أنه لا يعرف بالضبط. لكنه قال إن المتوفى كان يعاني من مشاكل في الجهاز التنفسي.