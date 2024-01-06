انفجرت نافذتها في الجو.. هبوط اضطراري لطائرة ركاب في أمريكا.. فيديو مرعب

أوقفت خطوط ألاسكا الجوية طائراتها من طراز 737-9 بعد انفجار نافذة في الجو أثناء رحلة من بورتلاند بولاية أوريجون الأمريكية.

وحسب هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، أدى انفجار النافذة في الجو، إلى هبوط اضطرار لطائرة خطوط ألاسكا الجوية من طراز بوينج 737-9، حيث عادت إلى بورتلاند بعد 35 دقيقة من رحلتها إلى كاليفورنيا، عقب سقوط جزء خارجي من جسم الطائرة بما في ذلك النافذة.

وقالت ألاسكا إن الطائرة هبطت بسلام وكان على متنها 177 راكبًا وأفراد طاقمها، مؤكدة أنها ستوقف تشغيل جميع طائراتها من طراز 737 ماكس 9 "مؤقتًا" لإجراء عمليات الفحص والتفتيش.

وأوضح بن مينيكوتشي، الرئيس التنفيذي لشركة ألاسكا إيرلاينز، في بيان: "بعد حدث الليلة على الرحلة 1282، قررنا اتخاذ خطوة احترازية بإيقاف أسطولنا المكون من 65 طائرة بوينج 737-9 مؤقتًا"، مضيفًا أنه سيتم إعادة كل طائرة إلى الخدمة بعد فحوصات الصيانة والسلامة الكاملة.

وأشاد مينيكوتشي بجهود أفراد الطاقم الستة على متن الطائرة، قائلًا "أنا ممتن جدًا لاستجابة الطيارين والمضيفات لدينا".

وتسبب الثقب الكبير في انخفاض الضغط في المقصورة. وأظهرت بيانات الرحلة أن الطائرة ارتفعت إلى 16 ألف قدم (4876 مترا) قبل أن تعود إلى مطار بورتلاند الدولي.

من جانبها، ذكرت بوينج أنها على علم بالحادث و"تعمل على جمع المزيد من المعلومات".

وقالت هيئة الطيران المدني البريطانية لـ"بي بي سي" إنها "تراقب الوضع عن كثب"، فيما أكد المجلس الوطني لسلامة النقل (NTSB) أنه يحقق في الحادث.

وأظهر مقطع فيديو متداول، الهبوط الاضطراري للطائرة، والتي فقدت جزءًا من جسمها، حيث أصيب الركاب بالذعر.

وحسب صورة متداولة على وسائل التواصل الاجتماعي للجزء الخارجي من الطائرة، فإن المنطقة المتضررة كانت في الثلث الخلفي من الطائرة، خلف الجناح والمحركات.