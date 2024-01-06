بعد إطلاق 40 صاروخًا من لبنان..انفجارات قرب قاعدة استخباراتية إسرائيلية في جبل ميرون

أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بوقوع انفجارات قرب قاعدة إستخباراتية إسرائيلية في جبل ميرون بعد إطلاق 40 صاروخًا من لبنان.

وحسب الصحيفة العبرية، وُردت تقارير عن انفجارات بالقرب من جبل ميرون بعد انطلاق صفارات الإنذار في حوالي 90 مستوطنة إسرائيلية بالقرب من الحدود الشمالية، ولا توجد تقارير عن وقوع إصابات.

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي دخانًا في المنطقة.

ومن غير الواضح ما إذا كان الدخان ناتجًا عن الاصطدامات أو الاعتراضات.

وكانت صفارات الإنذار قد دوت جراء رشقة صواريخ وطائرات بدون طيار من لبنان تجاه إسرائيل.

وعلى الرغم من انطلاق صفارات الإنذار على نطاق واسع، لم يتم إطلاق طائرات مسيرة أو صواريخ على أي مناطق أخرى في الشمال.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات جراء القصف الصاروخي.