نحنُ طلاب سلام لا دعاة حرب.. رسالة تحذير من نجيب ميقاتي لجوزيب بوريل

المنطقة ستنفجر..

أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي خلال استقباله جوزيب بوريل - مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوربي - علي ضرورة حل ملف النازحين السوريين عبر دعمهم في بلادهم لتشجيعهم على العودة

وقال ميقاتي في تصريحات له : نحنُ طلاب سلام لا دعاة حرب ونتطلع إلى تحقيق الاستقرار ونقوم بالاتصالات اللازمة في هذا الصّدد

وأضاف رئيس الحكومة اللبنانية : أي تفجير واسع النطاق في جنوب لبنان سيقود المنطقة إلى إنفجارٍ شامل ولبنان ملتزم بتطبيق القرار الدولي 1701

وأردف : التطبيق الكامل للقرار الدولي 1701 يستوجب أولاً وقف الانتهاكات الاسرائيلية للسيادة اللبنانية والإنسحاب من الأراضي اللبنانية التي لا تزال تحتلها



وختم ميقاتي قائلا : للعمل على إرساء حلّ شامل للقضية الفلسطينية عبر إعطاء الفلسطينيين حقوقهم العادلة