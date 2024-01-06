انطلاق مبادرة المراجعة النهائية للشهادة الإعدادية وسط حضور طلابي حاشد بمطروح

صرح عمرو شحاتة وكيل وزارة التربية والتعليم أن مبادرة المراجعة النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية انطلقت اليوم السبت وسط حضور طلابي حاشد وتركيز واضح لتحقيق أقصي استفادة من محاضرات صفوة معلمي المواد الدراسية المشاركين بالمبادرة وذلك بقاعة الاجتماعات بمجلس العمد والمشايخ .



وتابع إسماعيل جاتو وكيل المديرية فعاليات المبادرة ناقلا للطلاب تحيات وتقدير السيد وكيل الوزارة ومؤكداً لهم حتمية السعي الجاد في اكتساب المعرفة لتحقيق أقصى فائدة من محاضرات المراجعة النهائية قبل انطلاق الامتحانات السبت المقبل الموافق ١٣ يناير الجاري والتي يقدمها نخبة من أفضل معلمي المواد الدراسية علي مستوي المحافظة مؤكداً على ضرورة الالتزام والانضباط في القاعة المخصصة بهدوء وجدية وتركيز.



وأكد شحاته في ختام تصريحاته حرص قيادات المديرية والسادة المعلمين علي تقديم كافة سبل الدعم للاسرة والطلاب بالمحافظه بتنفيذ تلك المراجعات بالمجان لجميع الطلاب فى ضوء توجيهات السيد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح وتنفيذا لتعليمات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم مضيفاً أن المراجعات النهائية لطلاب الشهادتين الاعدادية والثانوية يتم تنظيمها للعام الثالث على التوالي لرفع المستوى التعليمي وتحقيق نتائج مميزة موضحاً أن خطة تعليم مطروح مستمرة في سبيل تقديم منتج تعليمي إيجابي ومتقدم يستفيد منه. الطلاب مع تخفيف الأعباء عن أولياء الأمور والمساهمة في تحقيق نتائج مميزة على مستوى المحافظة .

وعلى جانب آخر .. كان قد تفقد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح ، يرافقه إسماعيل جاتو وكيل المديرية معرض الوسائل التعليمية المبتكرة لرياض الأطفال والذي تم تنظيمه بمسرح مجمع عادل الصفتي الابتدائي تحت إشراف توجيه عام رياض الأطفال.

وشهد المعرض حضور جمال قنديل مدير عام التعليم العام وأحمد هاشم رئيس مجلس أمناء المحافظة ومفتاح الجراري نقيب معلمي مطروح ونعمة بسيوني الموجه العام وأيمن شومان القائم بأعمال وكيل إدارة مطروح التعليمية ولفيف من موجهات ومعلمات رياض الأطفال.

وتفقد وكيل الوزارة أركان المعرض والذي اشتمل علي مجلات حائطية ومطويات ووسائل إبداعية مبسطة تناولت توعية الاطفال بعديد القضايا الحياتية وكذلك وسائل تعليمية مبتكرة ذات أفكار جديدة لتبصير وإرشاد البراعم بالتمسك بالقيم السامية وتعلم السلوكيات الصحيحة .

وأوضح شحاته أن المعرض ضم كذلك وسائل تعليمية تهدف إلى تنمية المفاهيم الرياضية واللغوية والصحية والعلمية لطفل الروضة وصقل المهارات الحياتية لديه في سبيل تنشئة جيل واع مستنير قادر علي تحمل المسئولية.

وقدم مدير المديرية الشكر إلي موجه عام رياض الأطفال المشرف العام علي المعرض ونادية حسن موجه أول إدارة مطروح وموجهات ومعلمات رياض الأطفال تقديراً للإعداد الجيد والتنظيم المتميز للمعرض وعرفانا بالجهد المثمر والعطاء الزاخر خلال الفصل الدراسي الأول.