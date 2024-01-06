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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

شركاء الوطن.. وزير التموين يهنئ الانبا باخوميوس مطران البحيرة بعيد الميلاد

صدى البلد

حرص الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية خلال زيارته لمحافظة البحيرة اليوم  السبت على زيارة نيافة الانبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح وتوابعها والخمس مدن الغربية وذلك في مقر مطرانية البحيرة بمدينة دمنهور بحضور اللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية  والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.

و أعرب المصيلحي عن تمنياته أن يُعيد المولي عز وجل هذه المناسبة الغالية على جميع المواطنين الأقباط شركاء الوطن بالصحة والعافية والتوفيق وأن يديم على مصرنا الحبيبة والشعب المصري العظيم الأمن والسلام والاستقرار ودوام المحبة و التعايش السلمي بين أبناء الوطن، داعيًا الله أن يحفظ مصر شعبًا وأرضًا وقيادة تحت راية السلام والأمان والاستقرار ، في ظل قيادة فخامة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

من جانبه توجّه الانبا باخوميوس بالشكر إلى وزير التموين والتجارة الداخلية على تهنئته بعيد الميلاد المجيد، معرباً عن تمنياته لكل العاملين بالوزارة والمحافظات بالتوفيق  والسداد في مساعيهم للمشاركة في تعزيز مسيرة البناء والتنمية وترسيخ دعائم الجمهورية الجديدة.

كما أعرب مطران البحيرة عن تمنياته أن يعيد هذه الأيام المباركة على شعب مصر بالمزيد من الإخاء والترابط وكذا تمنياته أن يظل الوطن رمزاً لمعاني وقيم المحبة والسلام.

الأنبا باخوميوس الأقباط الدكتور علي المصيلحي الرئيس عبدالفتاح السيسي الميلاد المجيد هشام آمنة وزير التنمية المحلية

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