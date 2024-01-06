وزيرا التموين والتنمية المحلية يتفقدان صومعة دمنهور بالبحيرة.. صور

قام وزيرا التموين والتنمية المحلية بتفقد صومعة دمنهور بمحافظة البحيرة بحضور الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة واللواء شريف باسيلي رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، والسيد مجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة وذلك على هامش زيارة كل من الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية واللواء هشام آمنه وزير التنمية المحلية لمحافظة البحيرة اليوم السبت الموافق 6-1-2024، والتي تم فيها تفقد عدد من المشروعات التجارية واللوجستية وكذلك افتتاح المرحلة الأولى من أولى مشروعات المنطقة اللوجستية في مدينة دمنهور.

وتبلغ السعة التخزينية لصومعة دمنهور بمحافظة البحيرة ٦٠ ألف طن وتشمل ١٢ خلية سعة كل منها ٥٠٠٠ طن وذلك للمحافظة علي مخزون القمح بشكل آمن تماما دون فاقد او هادر، هذا وقد استمع السادة الوزراء والوفد المرافق لهما لشرح تفصيلي لنظام العمل والتحكم داخل الصومعة وكيفية مراقبة المخزون وعمليه التداول والنقل بشكل مميكن.

وتأتي هذه الزيارة لصوامع الغلال بزاوية غزال بدمنهور للتأكد من جاهزية الصوامع والشون وسعتها التخزينية لإستقبال الكميات المنزرعة من القمح بنطاق المحافظة.