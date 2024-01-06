5 سيارات رياضية 2024 يقدمها الصانع الفرنسي في مصر .. اعرف الأسعار

يضم السوق المصري عدد كبير من موديلات 2024، والتي تتنوع بحسب التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك، بالاضافة إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدام، ومنها طرازات الصانع الفرنسي، والتي تضم مجموعة كبيرة من السيارات المطروحة محليًا.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" ابرز 5 سيارات رياضية تقدمها علامات تجارية فرنسية بالسوق المصري

5 سيارات رياضية تقدمها علامات تجارية فرنسية

1 - ستروين C5 ايركروس

زودت السيارة ستروين C5 ايركروس موديل 2024 بناقل بمحرك 165 حصانا، سعة 1600 سي سي تيربو، 4 سلندر، ينتج 240 نيوتن/متر عزم الدوران، بالاضافة إلى مدة زمنية للتسارع تقدر بـ 9.4 ثانية للوصول من 0 إلى 100 كم/س، مع ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية.

تقدم السيارة بأسعار رسمية تتراوح بين 1,574,000 جنيه و 1,909,900 جنيه.

5 سيارات رياضية تقدمها علامات تجارية فرنسية

2 - بيجو 3008

تضم السيارة بيجو 3008 موديل 2024 محرك رباعي الأسطوانات سعة 1600 CC تيربو، بقوة قدرها 165 حصان و عزم أقصى للدوران 240 نيوتن متر، وناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار "دفع امامي"، ويمكن للسيارة الانطلاق من 0 لـ 100 كم/س في 8.9 ثانية، مع استهلاك بنزين يبلغ 5.7 لتر لكل 100 كيلومتر، وسرعة قصوى 206 كيلومتر في الساعة.

وتحتوي على تجهيزات تتضمن مثبت سرعة، زر تشغيل إيقاف المحرك، مكيف هواء أوتوماتيك، فرامل يد كهربائية، عجلة القيادة متعددة الوظائف، عدد 6 مكبرات صوتية، شاشة وسائط 8 بوصة، عدادات ديجيتال 12.3 بوصة، جنوط رياضية 17 و 18 بوصة، فتحة سقف بانوراما.

كما تحتوي على حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، شاحن لاسلكي، إمكانية تثبيت مقعد أطفال بالمقاعد الخلفية، برنامج التوازن الإلكتروني ESP، وسائد هوائية للحماية، برنامج دعم الفرامل ABA، مراقبة ضغط الإطارات، فرامل مانعة للانغلاق ABS وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل.

تتراوح اسعار السيارة بين 1,759,990 جنيه و 2,069,990 جنيه لموديلات 2024.

5 سيارات رياضية تقدمها علامات تجارية فرنسية

3 – ستروين X C4

تأتي السيارة ستروني C4 X موديل 2024 بعدد من التجهيزات منها حساسات ركن، كاميرا، مثبت سرعة، نظام تنبيه السائق، فرامل يد الكترونية، ومكابح ABS و EBD، وبرنامج الثبات الالكتروني، ومنظومة الوسائد الهوائية، شاشة داخلية تتوسط قمرة القيادة تدعم التطبيقات الحديثة، ومقود حركة متعدد الوظائف، بالاضافة إلى قدرات فنية تتضمن ناقل حركة "أوتوماتيكي" مكون من 8 سرعات، متصل بمحرك ثلاثي الاسطوانات "3 سلندر" PureTech، يستطيع ضخ قوة إجمالية قدرها 130 حصانا، وعزم دوران 230 نيوتن/متر، سعة 1200 سي سي تيربو.

تقدم السيارة بأسعار رسمية تتراوح بين 1,339,000 جنيه و 1,439,000 جنيه.

5 سيارات رياضية تقدمها علامات تجارية فرنسية

4 - بيجو 5008

تصل السيارة بيجو 5008 موديل 2024 إلى سرعة قصوى تقدر بـ 206 كيلومتر في الساعة، بينما تستهلك نسبة من الوقود تقدر بـ 6 لتر لكل 100 كيلومتر، وتستطيع السيارة الوصول إلى سرعة 100 كم/س من وضع السكون 0 خلال مدة زمنية تقدر بـ 9.2 ثانية فقط.

وتعتمد على قدرات فنية تتضمن ناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، مع تقنية الدفع الأمامي للعجلات، مقترن بمحرك رباعي الاسطوانات، سعة 1600 سي سي "تيربو"، يستطيع ضخ 165 حصانا، و240 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران.

تتراوح الاسعار الرسمية للسيارة بيجو 5008 بين 1,949,990 جنيه و 2,259,990 جنيه.

5 سيارات رياضية تقدمها علامات تجارية فرنسية

5 - رينو داستر

تضم السيارة فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، ونظام المساعدة على تجاوز المرتفعات والمنحدرات، وبرنامج الثبات الالكتروني، ووسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى حساسات ركن خلفية، وكاميرا.

وتحتوي السيارة على شاشة تتوسط قمرة القيادة، سنتر لوك مركزي، ريموت تحكم، مكيف هواء، نظام صوتي ترفيهي مع عجلة قيادة تدعم الكثير من اوامر التحكم، مثبت سرعة، جنوط رياضية، مرايات جانبية كهربائية، بلوتوث، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

وتستمد قوتها من محرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1600 سي سي، بقوة اجمالية 115 حصان و156 نيوتن متر من عزم الدوران، وسرعة قصوى 172 كم/س وتسارع من 0 لـ 100 كم/س في 12 ثانية، مع ناقل سرعات أوتوماتيكي.

وتقدم السيارة رينو داستر بقيمة سعرية رسمية بلغت 1,040,000 جنيه للفئة الاولى، و 1,200,000 جنيه للفئة الثانية.