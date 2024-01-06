اركب سيارة موديل 2023 بأرخص من سعر الزيرو

يحتوي السوق المصري على عدد كبير من طرازات 2023 المطروحة للبيع، ومنها النسخة نيسان صني الشهيرة، والتي تعد من ابرز سيارات السيدان التي قدمت في مصر، حيث يتم طرحها محليًا عبر 4 فئات من التجهيزات وبسعر رسمي يبدأ من 612 الف و400 جنيه وذلك تحت موديلات 2024.

وظهرت السيارة نيسان صني للبيع على الانترنت، بواسطة احدى الصفحات الالكترونية المتخصصة في مجال السيارات، تحت حالة كسر الزيرو، حيث خاضت مسافة إجمالية قدرها 7000 كيلومتر، مع الاحتفاظ بحالة الفبريكا.

نيسان صني موديل 2023

وتأتي السيارة التي نتحدث عنها في هذا الموضوع ضمن طرازات الفئة الاولى، والتي تعتمد على ناقل سرعات يدوي "مانيوال" مكون من 5 نقلات، مع تقنية الدفع الامامي للعجلات، ومحرك رباعي الاسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 سي سي، بقوة اجمالية بلغت 108 حصان، وعزم دوران يبلغ 134 نيوتن متر.

نيسان صني موديل 2023

وتعتمد السيارة نيسان صني 2023 على باقة من التجهيزات ومنها، زجاج كهربائي أمامي وخلفي، مكيف هواء يدوي، ريموت تحكم، سنتر لوك، فرش قماشي، مرايات جانبية كهربائية، انذار مانع للسرقة، قفل مركزي، مصابيح ضباب، نظام صوتي ترفيهي مدخل AUX، وسائد هوائية للحماية، فرامل مانعة للانغلاق ABS، وبرنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD.

نيسان صني موديل 2023

سعر السيارة نيسان صني موديل 2023 "كسر زيرو"

تباع السيارة نيسان صني 2023 التي نتحدث عنها تحت حالة كسر الزيرو، وضمن طرازات الفئة الاولى مانيوال، بعد ما ظهرت عبر احد الصفحات الالكترونية، وبسعر يبلغ 595 الف جنيه، بينما يبلغ السعر الرسمية لهذه الفئة ضمن موديلات 2024 نحو 612,400 جنيه.