خلال شهر .. 7 زلازل تضرب العراق

أفادت وسائل إعلام عراقية بأن الأنواء الجوية سجلت (7) هزات أرضية في العراق والمناطق المجاورة خلال شهر ديسمبر الماضي.



سجل مركز البحث في علم الفلك والفيزياء الفلكية والفيزياء الأرضية، هزة أرضية اليوم السبت عند الساعة 10 سا و 34 د ، بشدة 3.6 درجات على مقياس ريختر.

ووفق وسائل إعلام جزائرية؛ فأن مركز الهزة تم تحديده حدد ب 8 كم شمال غرب حسين بولاية معسكر.

وكان المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل، افاد امس الجمعة بوقوع زلزال في أفغانستان بلغت قوته 4.7 درجة على مقياس ريختر.

وأوضح المركز الأوروبي أم الزلزال على بعد 105 كيلومترات شمال شرق مدينة قندوز التي يسكنها نحو 161 ألف نسمة، وعلى عمق 10 كيلومترات تحت الأرض، بحسب ما أورده موقع روسيا اليوم.

