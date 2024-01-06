منتهى الهمجية .. مشاجرة بالكراسي واللكمات ببار في بريطانيا

أدى شجار في حانة بريطانية اندلع ليلة رأس السنة الجديدة إصابة المتشاجرين بالكدمات العنيفة، حيث تم تسجيل تلك الواقعة الصادمة عبر المحتفلين.

وبحسب صحيفة “ديلي ستار”، وكان تم تصوير المشاهد المروعة في حانة Stoke-on-Trent على منصة Twitter/X، حيث شوهد المحتفلون وهم يتشاجرون مع بعضهم البعض.

وشوهدت سيدتان تتجهان نحو القتال، إحداهما ترتدي ملابس بيضاء، وتحاولان التورط في شجار بين عدد من الرجال الذين يتبادلون اللكمات .

فيما لم يتم إلقاء القبض على أي شخص في مكان الشجار، على الرغم من أن لقطات الفيديو للقتال أظهرت أشخاصًا يقفزون بعيدًا عن الطريق ويحاولون الابتعاد عن القتال.

وشوهد المحتفلون وهم يبتعدون عن الرجال الذين كانوا يرمون الأثاث وشجرة عيد الميلاد على بعضهم البعض، تاركين المكان في حالة من الفوضى الدموية من الكراسي وأدوات المائدة.